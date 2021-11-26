اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم «ويفا»، إطار دولي لتأطير كرة القدم النسائية وتوسيع رقعة ممارسة كرة القدم بين النساء في العالم، والسعي عبر ممارسات وأنشطة وفعاليات إلى توسيع قاعدة اللعبة ونشرها على نطاق واسع، بحيث تصبح في المستقبل مساوية لمقدار المساحة والاهتمام الذي تحظى به كرة القدم الرجالية. «عكاظ» التقت رئيس الاتحاد محمد الدليمي، الذي أكد أن أولى مهمات الاتحاد توفير الدعم الفني والمادي للدول الفقيرة التي لمس فيها رغبة للانخراط في ممارسة كرة القدم النسائية، ويسعى إلى تشكيل روابط كرة القدم النسائية في الاتحادات الوطنية والتعاون مع الاتحادات القارية.وأضاف: حالياً العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة أكاديمية «ويفا» لكرة القدم لتدريب وتطوير قدرات محكمات من النساء، وبناء نظام إداري للاحتراف والانتقال بين الأندية الرياضية النسائية.. فإلى الحوار:الوقت مبكر• اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دوريّاً نسائياً.. بماذا تصف هذه المبادرة؟•• هذا الحدث المهم والمبادرة المحفزة للاتحاد السعودي لكرة القدم، جزء من «رؤية 2030» بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة وإطلاق طاقاتها الإيجابية كشريك فاعل في التنمية المستدامة.الاتحاد السعودي لكرة القدم حين اتخذ هذه الخطوة إنما أراد توسيع قاعدة اللعبة بين الفرق النسائية، وتحفيز المجتمع إلى النظر بإيجابية لرؤية المرأة الممارسة لعبة كرة القدم، ونحن في «ويفا» سوف نتواصل مع الاتحاد للتنسيق والتعاون، وأشكر القائمين على هذا الإنجاز، وأهنئ اللاعبات المنخرطات في الدوري.• ما رأيك في وجود محترفات أجنبيات في الدوري النسائي السعودي؟•• من حيث المبدأ نحن لسنا ضد فكرة وجود محترفات أجنبيات في الدوري، ولكن باعتبار أن اللعبة والفرق لاتزال في البداية، فندعو أولاً إلى توسيع انتشار قاعدة اللعبة واعتياد المجتمع عليها ومن ثم تطور مستوى مهارات اللعب بين اللاعبات، وبعد ذلك لا بأس من تطعيم بعض الفرق بلاعبات محترفات أجنبيات.لائحة تنفيذية• متى سيتم اعتماد أندية كرة القدم النسائية في «ويفا»؟•• نحن بانتظار انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في «ويفا» مطلع العام القادم، إذ سيتم انتخاب رئيسة اللجنة ونائبتها ثم المصادقة على استراتيجية «ويفا» للأعوام الثلاثة القادمة، ومن ضمنها إقرار اللائحة الداخلية لاعتماد معايير أندية كرة القدم النسائية في اتحاد «ويفا».وضمن اللائحة التنفيذية المقترحة سيتم اعتماد الأندية التي يكون لديها فريق نسوي أو أكثر لكرة القدم، وتديره هيئة إدارية منتخبة، ويطبق قواعد وأنظمة اللعبة المعتمدة عالمياً، إضافة إلى مشاركة النادي في المنافسات الرياضية، وفي كل الأحوال اللائحة خاضعة للتعديل والإضافة خلال الاجتماع.• متى سنرى بطولة كرة قدم نسائية معتمدة على مستوى العالم؟•• هذا هو الهدف العزيز والأسمى في العمل، والتعاون مع الجهات ذات الصلة موجود لتنظيم كأس الأمم للسيدات، ولكن ذلك يعتمد على الظروف المناسبة بعد أن يتعافى العالم من تداعيات «كوفيد-19»، إضافة إلى التحضير الجيد لهذه البطولة العالمية، وربما يكون ذلك في منتصف 2023.عضوية الخليجيات• سؤالي الأخير.. ألا يوجد توجه لزيادات العضوات في «ويفا» من المرأة الخليجية؟•• التمثيل في عضوية اللجنة التنفيذية يراعي التواجد لجميع القارات ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية تشجيع إسهام قيادات نسائية بارزة في حقل الرياضة العالمية سننظر بإيجابية إلى مقترح زيادة حجم التمثيل الخليجي في اللجنة التنفيذية، بشرط توفر الكفاءات القادرة على العطاء، ورفد «ويفا» بأفكار وخطط مميزة.