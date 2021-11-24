بداية هلالية غير عادية، في نهائي أبطال دوري آسيا أمام فريق بوهانج الكوري بل كانت بداية تاريخية وهدفاً تاريخياً لأصغر لاعب في المباراة اللاعب ناصر الدوسري، الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة تبلغ حوالى 27 متراً.وسجل اللاعب الدوسري اسمه في نهائي آسيا بأن يكون صاحب أسرع هدف في نهائي دوري أبطال آسيا.يذكر أن الدوسري قدم مباراة جميلة من الناحية الفنية وكان محل إعجاب جميع المحللين الرياضيين.