تمكنت الإدارة الهلالية من منع انتشار السوق السوداء للتذاكر في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت بين الهلال وفريق بوهانج الكوري، وذلك بفضل الاحترازات التي طبقتها الإدارة الهلالية بشكل صارم بعد أن تم طرح التذاكر في الموقع الإلكتروني، وهذا العمل الكبير الذي أدى إلى عدم انتشار مثل هذه الظاهرة غير الحضارية دليل على الاهتمام البالغ من الجانب الهلالي الذي عمل جاهداً بعدم تفشيها. على صعيد آخر تواجدت جماهير هلالية كبيرة من عمان والكويت والإمارات والبحرين لحضور هذا العرس الآسيوي الكبير مما صادق على الشعبية الجارفة لنادي الهلال بدول الخليج.