أبلغ مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، شرفيي القادسية عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر ان يعقد غدا (الخميس) بناء على طلب رئيس نادي القادسية أحمد غدران. وعلمت «عكاظ» ان السنيد سوف يقوم بإيصال كافة النقاط والملاحظات التي تم تدوينها من قبل الشرفيين إلى إدارة النادي وفق المصلحة العامة. ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني الذي يتم تأجيله؛ حيث كان من المقرر ان يعقد اجتماع رؤساء النادي السابقين وعدد من اللاعبين القدامى في منزل رئيس نادي القادسية علي البلوشي قبل أسبوعين.من جهتهم، استغرب عدد من القدساويين تأجيل الاجتماع من قبل إدارة النادي، خصوصا انه يصب في مصلحة الكيان القدساوي، ويعتبر حقا من حقوق أبناء القادسية للاجتماع مع الإدارة وطرح مقترحاتهم ومطالبهم التي تهدف للصالح العام، خصوصا أن الفريق الأول لكرة القدم يقدم مستويات متواضعة في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى ويحتل المركز 12 برصيد 14 نقطة.