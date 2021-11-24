بات ثنائي خط الوسط بنادي الاتحاد كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي مهددين بالإيقاف في حال تلقيهما الكرت الأصفر الرابع في مباراة الطائي القادمة، وبالتالي غيابهما عن لعب الكلاسيكو بين الاتحاد ونظيره الهلال فيما لو أقيمت المواجهة خلال فترة التوقف القادمة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العرب للمنتخبات في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 وهو الموعد المقترح مبدئياً والذي قوبل بالرفض من إدارة الكرة في الفريق الاتحادي.من جانب آخر، دون كوزمين كونترا نقاط القوة والضعف عند فريق الطائي قبل مواجهته في الجوهرة خلال المواجهة التي جمعت صائد الكبار بفريق الفتح مساء أمس الأول وانتهت بفوز الطائي، وذالك بهدف تجهيز الفريق لضمان البقاء منافساً قوياً على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب أندية ضمك والهلال والشباب، وتجهيز بديل المدافع الغائب زياد الصحفي بسبب حصوله على الكرت الأحمر في مباراة الفتح الأخيرة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة).