ضمن منافسات بطولة ⁧‫وزارة الداخلية⁩ الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض تأهل فريقا أمن المنشآت ومكافحة المخدرات إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتهما الثانية.وكان فريق مكافحة المخدرات قد فاز اليوم السبت على فريق السجون في المباراة الأولى بنتيجة (٤/ ٢) وحلّ ثانيًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد (٦) نقاط، بينما تصدر المجموعة فريق أمن المنشآت بعد فوزه على الكلية الأمنية بنتيجة (٥/ ٠) وجمع بذلك العلامة الكاملة من ثلاث مباريات ( ٩ ) نقاط.وتستعد الفرق الأربعة المتأهلة لخوض غمار مباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي يوم الاثنين فريق حرس الحدود مع فريق مكافحة المخدرات في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق أمن المنشآت مع فريق الأمن العام، وستكون يوم الأربعاء المباراة الختامية للبطولة.