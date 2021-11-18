حقق نادي الرائد عددا من المنجزات في الالعاب المختلفة في ظل الاهتمام الذي توليه ادارة النادي لها في السنوات الاخيرة بعد الدعم الحكومي لها لتفيق من غفوتها الطويلة في السنوات الماضية حيث دفن الاهمال هذه الالعاب وماتت منجزاتها ولم يعد وجودها الا من اجل الحضور والمشاركة فقط لا غير.وقال مشرف الالعاب المختلفة بالرائد علي بن عبدالمحسن المقبل ان نهوض ألعاب الرائد كان من خلال الدعم المقدم بواسطة مجلس الادارة ممثلة برئيس النادي فهد المطوع وايضا القائمين على الحوكمة ممثلة بالدكتور عبدالله الشتيوي والرئيس التنفيذي عبدالعزيز الرشود وجهودهم التي أسهمت في تذليل كافة الصعاب، ودور وتشجيع منسوبي النادي عامة من أعضاء شرف وجماهير حيث لهم دور فعال وأيضا الاجهزه الفنية والإدارية واللاعبين لمختلف الألعاب من خلال التمارين والمشاركات التي من خلالها تحققت الانجازات التي تحققت للنادي.وأضاف: «بمشيئة الله يتواصل العطاء لبقية المناشط بتحقيق الانجازات فالرائد يمتلك كوكبة من اللاعبين في مختلف الدرجات القادرين على تحقيق البطولات بالمشاركات القادمة وسوف يكون هناك نهوض لألعاب جديدة تقود الرائد نحو تحقيق نتائج جيدة. لدينا لاعبون مميزون في مختلف الألعاب الفردية وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح الدائم، ولا يفوتني ان اشكر الاجهزة الفنية والادارية رواد النجاح المدربين عبدالعزيز الفضل وسلطان العريني وعبدالله الصليلي وأنور المعيوف ويوسف المطيري وناصر المليفي وفهد الشعبان وعبدالله السكران وحسن العاروك والاداري سليمان المحيميد والمدربين الأخوة العرب وجدي حمراني ومبارك شبانة وأحمد صالح».• منجزات العاب الرائد:- فريق الملاكمة يحقق ثالث بطولة المملكة لدرجة الشباب المقامة في بريدة.- بطولة المملكة للدرجة الاولى للملاكمة المقامة بالرياض من 23 / 9 / 2021 - 25 / 9 / 2021.- فريق الكاراتيه يحقق سادس الدوري الممتاز.- فريق الدراجات يحقق رابع الدوري الممتاز.- فريق الناشئين للتنس يحقق المركز الثالث.- فريق اليد يتصدر بطولة القصيم للدرجة الأولى للعام 2021.- المركز الخامس للكاراتيه بطولة المملكة فئة الشباب.- بطولة المملكة للملاكمة للدرجة الاولى بمشاركة ٢٤ فريق و٨٠ لاعبا.- ثالث السعودية في بطولة الملاكمة فئة الشباب.- فنون الكاتا المركز الرابع ناشئين.- المركز الرابع للدراجات على مستوى المملكة.- المركز الخامس ببطولة المملكة للكاراتيه ناشئين.- بطولة المملكة المفتوحة (٤٦) للاندية للدرجة الاولى المقامة بالرياض المركز الثامن.- بطولة المملكة للدوري الممتاز للدرجة الاولمبي والاولى في الجولة الثالثة والنهائية المقامة بالرياض.- المركز السادس في الترتيب العام في القتال الجماعي بمشاركة ١٥ ناديا.- المركز الثاني في القتال الجماعي.- محمد المليفي يحقق المركز الثالث بين 32 لاعبا في بطولة المملكة للتنس لدرجة الناشئين.