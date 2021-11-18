كسر فرسان مكة حاجز النحس الذي لازمهم في الجولات الأربع الماضية عقب هزيمة من الكوكب وثلاثة تعادلات أمام الخليج والخلود والقادسية، إذ استطاع مساء أمس (الأربعاء) التغلب على بيشة في محافظة بيشة في الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى «يلو» بهدف دون مقابل سجله المهاجم أحمد عبده.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفرسان الى 19 نقطة ليقفز من المركز السابع الى المركز الثالث مؤقتا. ورغم هذا الفوز الذي جاء بعد صوم طويل امتد لجولات لم يظهر فريق الوحدة بالمستوى المقنع فما زالت هويته غائبة والروح مفقودة والأداء داخل الملعب غير منتظم.