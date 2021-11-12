وسط الأمطار الغزيرة قدم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم واحدا من أجمل لقاءاته وخرج بالتعادل السلبي من أمام منتخب استراليا صاحب الأرض والجمهور في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ويسترن سيدني ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.شهد اللقاء تميز نجوم الأخضر الذين شكلوا خطراً على المرمى الأسترالي الذي وقف معه الحظ في أكثر من كرة لا سيما رأسية صالح الشهري التي مرت بجوار القائم وتسديدات سالم الدوسري وسلمان الفرج كما تألق الحارس الثالث لمنتخبنا الوطني محمد الربيعي في إنقاذ المرمى من أكثر من كرة، فيما اعتمد لاعبو منتخب استراليا على القوة الجسمانية والضغط على حامل الكرة وسط مجاملة الحكم الكوري الجنوبي هونغ جين كو الذي تغاضى عن العديد من الأخطاء الاسترالية.وبهذه النتيجة يحافظ منتخبنا الوطني على صدارته للمجموعة الثانية بعد أن وصل للنقطة 13 من 4 انتصارات وتعادل، فيما حافظ منتخب استراليا على وصافته بتحقيقه التعادل الأول له ووصوله للنقطة العاشرة.