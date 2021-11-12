علق رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تعادل منتخبنا الوطني أمام منتخب استرالي في ملعب ويسترن سيدني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وقال مباراة مشرفة لمنتخبنا رغم صعوبة أستراليا على أرضها وبين جماهيرها وكنا قريبين للفوز، جميع أفراد منتخبنا أبطال وقدموا مباراة بانضباط وتكتيك على أعلى مستوى وبتركيز عالٍ، وأقل ما يمكن من الأخطاء. وأضاف، المالكي والربيعي نجمان فوق العادة، وقال خروج منتخبنا متعادلاً على أرض المنتخب الأسترالي الصعب يؤكد أن لدينا مدربا عبقريا. واختتم تغريداته بقوله بإذن الله نحقق ثلاث نقاط أمام فيتنام في الجولة القادمة.