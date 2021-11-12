أبدع وتألق حارس منتخبنا الوطني محمد الربيعي أمام منتخب أستراليا في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويسترن سيدني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بالرغم من أنها المباراة الأولى له أساسياً مع منتخبنا الوطني، حيث وقف سداً منيعاً لكل الهجمات الأسترالية وأبقى الأخضر في صدارة المجموعة بعد تصديه لأكثر من هدفين محققين. هذا وقد علقت الجماهير الرياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تألق الربيعي قائلة: «يكفينا من هذه المباراة الصعبة أننا كسبنا حارساً بارعاً ومبدعاً لا يهاب جماهير الخصم».