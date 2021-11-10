بعيداً عن مواجهة المنتخبين السعودي والأسترالي والتنافس القوي الذي سيجمعهما يوم غد (الخميس) ضمن الجولة 5 من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والصراع على خطف صدارة المجموعة الذي يتربع عليها منتخبنا برصيد 12 نقطة، فيما يملك الكنغر 9؛ ستكون هناك ذكرى وموعد وأنين خاص للنجم الدولي الكبير سالم الدوسري الذي شهد أول مواجهة بين المنتخبين في سيدني حينها انتهت 4-2 أحرز فيها «التورنيدو» هدفاً، كان ذلك عام 2012 أي قبل تسعة أعوام، وآخر هدف لنفس اللاعب كان عام 2017 بنفس التصفيات وعلى نفس الملعب، لذلك الجماهير الرياضية تترقب عودة الكبير من جديد لصفوف الأخضر بعد غيابه عن مباراتي اليابان والصين بسبب الإصابة، حيث إنه يملك قوة هجومية مميزة في صفوف الأخضر ويعد من أهم اللاعبين، فحصيلته 7 أهداف من ثماني مباريات خاضها في التصفيات حتى اللحظة.