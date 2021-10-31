وقف مدرب فريق الشباب شاموسكا على أبرز نقاط الضعف في فريق النصر خلال مواجهة الأمس (السبت) أمام الفيحاء بالمجمعة ضمن ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيستضيف الشباب النصر في لقاء (الديربي) الجمعة القادمة بالرياض ضمن قمة الجولة الحادية عشرة في الدوري. ويهدف المدرب شاموسكا لاستغلال تلك النقاط خلال تحضيراته الفنية التي ستبدأ اليوم (الأحد) استعدادا لمواجهة النصر المرتقبة.ويسعى شاموسكا لتجهيز فريقه لمباراة النصر القادمة والعمل على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري من أجل المنافسة على اللقب المحلي، إذ نجح الفريق الشبابي بالفوز على الطائي بثلاثية نظيفة والوصول للنقطة (18) بالدوري، ويطمح المدرب الشبابي للفوز على النصر ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.