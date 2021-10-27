انطلق المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد، ضمن برنامجه الزمني للإعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في «المنطقة الشرقية» خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023 بالسويد وبولندا، حيث يستمر المعسكر الذي تقام تدريباته اليومية على صالة وزارة الرياضة بالدمام حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 24 لاعبا تحت إشراف الفـرنسي ديديه دينارت.ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك الأخضر الأحد القادم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2021، بمشاركة أربعة منتخبات (السعودية، قطر، الكويت، إيران).