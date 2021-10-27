في واحد من أهم الأحداث الرياضية التاريخية التي ينظمها موسم الرياض 2021، تستضيف العاصمة الرياض في 14 ديسمبر المقبل حدثا كرويا غير مسبوق، تحت اسم «كأس مارادونا» الذي يعد تكريما للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم. وستشهد مدينة الرياض مباراة فريدة من نوعها بين الفريقَين العريقين: برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، ضمن فعاليات الموسم.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في حسابه الرسمي على تويتر: إنها «مباراة تاريخية، برشلونة ضد بوكا جونيورز على كأس مارادونا.. في تكريم لأسطورة الكرة العالمية، خلوكم جاهزين ليوم 14 ديسمبر، الأساطير لا يموتون».عرف الكثيرون مارادونا الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزنٍ عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986، كما عُرف عنه فوز أي فريق يشاركه اللعب، وكانت تحظى معظم الفرق التي يشارك فيها مارادونا بالتميز والشعبية.وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981-1982، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991. وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997. الجدير بالذكر مشاركة مارادونا في مباراة ودية مع فريق الأهلي السعودي في مدينة جدة عام 1987، عقب عام من فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في 1986.وتمثل مباراة «كأس مارادونا» إحدى فعاليات الموسم الفريدة والمتميزة التي تقام للمرة الأولى، ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تُقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديَيْ الهلال والنصر السعوديَيْن، ويتولى تدريبه الفرنسي الشهير أرسين فينغر. ويتفق الكثيرون من عشاق كرة القدم حول العالم على أن مارادونا وميسي أفضل لاعبي كرة قدم في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.ويضم موسم الرياض في نسخته الثانية 14 منطقة ترفيهية، تقام على مساحة تبلغ 5.4 مليون م2 في العاصمة الرياض، وستجلب الفعاليات الفريدة العديد من المفاجآت غير المتوقعة، من أشهر الرموز العالمية المبهرة وغير المتكررة، التي تجمع الأيقونات العالمية الأكثر شُهرة في مكان واحد، التي من المتوقع لها أن تجذب ملايين الزوار.