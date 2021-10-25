حقق فريق الاتفاق فوزاً مهماً على مضيفه النصر بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بالرياض، في ختام لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.بدأ اللقاء بتفوق للنصر في منتصف الملعب وسط تراجع لاعبي الاتفاق واعتمادهم على الهجمات المرتدة ومن ثم تراجع أداء النصر لا سيما في الشوط الثاني وبدأ الاتفاق في شن الهجمات، وأنقذ عبدالإله العمري هدفاً مؤكداً للاتفاق، ومن ثم احتسب الحكم استفيان كوفاكس ركلة جزاء لمصلحة الاتفاق بعد أن لمست الكرة بيد المدافع فوينس موري ليسددها بنجاح فيليب كيش كهدف أول للاتفاق (د: 75)، ومن ثم عاد النصر ليتسيد الملعب وأنقذ الحارس الاتفاقي رايس مبلوحي مرمى فريقه من هجمتين خطيرتين للبديل فينسنت أبو بكر، وبعد ست دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم كوفاكس عن نهاية اللقاء بفوز الاتفاق بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثاني ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز الثاني عشر، فيما تلقى النصر الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 12 نقطة وفي المركز السادس.الاستحواذ:النصر 63 % الاتفاق 37 %