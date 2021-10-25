أبدى مدرب فريق الوحدة الحبيب رمضان امتعاضه من هزيمة فريقه من الكوكب بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى، إذ قال للاعبين أثناء تدريب أمس (الأحد): «تمتلكون إمكانيات فنية تساعدكم على هزيمة أي خصم ولكن يجب عليكم أن تنسوا خسارة الكوكب وتركزوا في مواجهة غد (الثلاثاء) أمام الخلود، والعودة إلى نغمة الانتصارات»، مشيرا إلى أن فرصة المنافسة على المركز الأول لا تزال قائمة وتحتاج لاستعادة الثقة وعزيمة الفوز. وميدانيا، شرح على أرض الملعب أبرز الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والعمل على تصحيحها وطالب جميع اللاعبين بالتقيد بالتعليمات الفنية داخل المستطيل الأخضر، وقد شهد التدريب عودة قلب الدفاع الشاب نور الرشيدي بعد أن تغيب عن مواجهة الكوكب بداعي الإصابة.