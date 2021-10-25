توّج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة أحمد القضماني، فريق القادسية بكأس بطولة كرة الماء الشاطئية الأولى للفئة العمومي بعد فوزه على فريق الأهلي برميات الترجيح بنتيجة 10-9 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما على شاطئ الخبر، بعد مباراة مثيره قدمها الفريقان طوال شوطي المباراة، كما توّج القضماني فريق الأهلي A بالميداليات الفضية، والصفا A بالميداليات البرونزية. ونال لاعب نادي الأهلي حسين الجيزاني جائزة أفضل حارس، وأحرز لاعب نادي القادسية بدر الدغيثر جائزة أفضل لاعب.
وجاءت نتائج اليوم الثالث والأخير بفوز فريق القادسية A على فريق الاتحاد A بنتيجة 8-6، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الاتحاد B على القادسية B بنتيجة 9-5، وفي المباراة الثالثة كسب فريق الأهلي A نظيره الصفا A بنتيجة 6-2، وفي المباراة الرابعة تغلب فريق القادسية A على فريق الاتحاد B بنتيجة 7-1 وفي المباراة الخامسة تغلب القادسية A على فريق الأهلي A بنتيجة 10-9 .
وشارك 84 لاعباً من 12 نادياً في البطولة التي تهدف إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعة جيل مميز في اللعبة والإسهام في توسُّع الرياضة المجتمعية.
وجاءت نتائج اليوم الثالث والأخير بفوز فريق القادسية A على فريق الاتحاد A بنتيجة 8-6، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الاتحاد B على القادسية B بنتيجة 9-5، وفي المباراة الثالثة كسب فريق الأهلي A نظيره الصفا A بنتيجة 6-2، وفي المباراة الرابعة تغلب فريق القادسية A على فريق الاتحاد B بنتيجة 7-1 وفي المباراة الخامسة تغلب القادسية A على فريق الأهلي A بنتيجة 10-9 .
وشارك 84 لاعباً من 12 نادياً في البطولة التي تهدف إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعة جيل مميز في اللعبة والإسهام في توسُّع الرياضة المجتمعية.