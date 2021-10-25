توّج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة أحمد القضماني، فريق القادسية بكأس بطولة كرة الماء الشاطئية الأولى للفئة العمومي بعد فوزه على فريق الأهلي برميات الترجيح بنتيجة 10-9 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما على شاطئ الخبر، بعد مباراة مثيره قدمها الفريقان طوال شوطي المباراة، كما توّج القضماني فريق الأهلي A بالميداليات الفضية، والصفا A بالميداليات البرونزية. ونال لاعب نادي الأهلي حسين الجيزاني جائزة أفضل حارس، وأحرز لاعب نادي القادسية بدر الدغيثر جائزة أفضل لاعب.وجاءت نتائج اليوم الثالث والأخير بفوز فريق القادسية A على فريق الاتحاد A بنتيجة 8-6، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الاتحاد B على القادسية B بنتيجة 9-5، وفي المباراة الثالثة كسب فريق الأهلي A نظيره الصفا A بنتيجة 6-2، وفي المباراة الرابعة تغلب فريق القادسية A على فريق الاتحاد B بنتيجة 7-1 وفي المباراة الخامسة تغلب القادسية A على فريق الأهلي A بنتيجة 10-9 .وشارك 84 لاعباً من 12 نادياً في البطولة التي تهدف إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعة جيل مميز في اللعبة والإسهام في توسُّع الرياضة المجتمعية.