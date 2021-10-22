بعد العلامة الكاملة التي حققها المنتخب السعودي لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، تقدم الأخضر 7 مراكز واحتل المرتبة 49 عالميا والسادسة على صعيد قارة آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري للمنتخبات، إذ تصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.بينما تقدم كل من منتخب مصر والمغرب 4 مراكز، وحل المغربي في المركز الثالث أفريقيا والـ29 عالميا، وجاءت مصر في المركز السادس أفريقيا والـ44 عالميا، أما بخصوص المنتخب التونسي فحل ثانيا على مستوى أفريقيا والـ27 عالميا، وتواجد منتخب السنغال في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية.وحل منتخب الجزائر في المركز الثالث عربيا والرابع أفريقيا، بعدما حافظ على مرتبته الـ30 عالميا.وعاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو 10 أيام.وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف.وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة.وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.