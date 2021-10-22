حصل الرباعي السعودي حكام المبارزة خالد باتي (سلاح الأبيه) ومحمد هزازي (سلاح الفويل) ومنصور الشمري (سلاح السايبر) وتركي العنزي (سلاح السايبر) على الشارة الدولية بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية والعملية التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند لمدة 5 أيام، بحضور 4 أعضاء من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة.واشتملت الاختبارات التي شارك فيها 32 حكما من 12 دولة على اللغة الإنجليزية واختبار في قانون المبارزة واختبارات فيديو على بعض الحالات.ولأول مرة ينجح 4 حكام سعوديين في اختبار واحد لينضموا إلى الحكام الدوليين التسعة ويصبح إجمالي الحكام الدوليين السعوديين في المبارزة 13 حكما.