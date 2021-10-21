تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يحل الأهلي (المركز الـ11) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الطائي (المركز الـ12) عند الساعة 8:00م، كما يلتقي الباطن (المركز الـ15) بضيفه الفيحاء (ثالث الدوري) عند الساعة 5:55م.الراقي يهدد فارس الشمالعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يسعى فريق الأهلي لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثاني إذ يحتل الراقي المركز الـ11 برصيد 8 جمعها من انتصار في الجولة الماضية و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 10 وعليه مثلها، ويملك الأهلي مقومات الفوز إذ يتواجد عمر السومة في خط المقدمة ويسانده الشاب عبدالرحمن غريب والحسن نداو ومحمد المجحد. أما فريق الطائي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن عاد لسلسلة الخسائر بعد 3 جولات إيجابية إذ يحتل فارس الشمال المركز الـ12 برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و4 خسائر وأحرز هجومه 7 أهداف وولجت شباكه 9 أهداف، ويسعى الطائي للعودة للنتائج الإيجابية لا سيما إن اللقاء على أرضه وبين جماهيره.البرتقالي يخشى انتفاضة السماويعلى ملعب نادي الباطن، يدخل صاحب الأرض والجمهور لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بحثاً عن فوز طال انتظاره، إذ يحتل السماوي المركز الـ15 (ما قبل الأخير) برصيد 6 نقاط حصدها من فوز و3 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 11 هدفاً، وبطموحات مختلفة يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء بحثاً عن الفوز للصعود لوصافة الترتيب، إذ يحتل البرتقالي المركز الثالث برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 10 وعليه 6 أهداف.الفريقان: الباطن × الفيحاءالملعب: نادي الباطنالتوقيت: 5:55مالفريقان: الطائي × الأهليالملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائلالتوقيت: 8:00م