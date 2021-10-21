تشهد مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الاتحاد والشباب غدا (الجمعة) على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المواجهة الأولى للحارس فواز القرني الذي انضم الصيف الماضي لصفوف الشباب قادما من الاتحاد، ويسعى القرني لإثبات تألقه والمساهمة في قيادة فريق الشباب لتحقيق الفوز في اللقاء وحصد النقاط الثلاث والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي.وكان القرني غادر البيت الاتحادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل اللعب مع الفريق الشبابي وتحقيق حلمه بالتواجد مع المنتخب السعودي، ونجح في تحقيق ذلك بالمشاركة في مباراة الصين، ويطمح في الوصول لمونديال قطر 2022.