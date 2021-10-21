يواجه النجم هتان باهبري فريقه السابق الاتحاد بالقميص الشبابي بعد عودته مجددا لصفوف «شيخ الأندية»، ورغم خوض باهبري لتجارب احترافية مع أندية (الخليج والهلال والشباب) لم يسبق له أن زار الشباك الاتحادية، بل استطاع الظهور بالمستوى الفني الرائع من خلال الأندية التي احترف فيها منذ انتقاله من العميد. باهبري استطاع الموسم الحالي حتى الآن تسجيل هدفين مع الشباب الأول كان في شباك فريقه السابق الهلال في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2 وفضل عدم الاحتفال في حينها، والهدف الثاني له كان في شباك الباطن في المباراة الماضية التي بانتصار الشباب بثلاثية نظيفة.ويسعى باهبري لمواصة التألق مع الفريق الشبابي والمساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الموسم الحالي، خصوصا أن رئيس النادي خالد البلطان نجح في استقطابه من نادي الهلال بشراء عقده، ويحظى حاليا بثقة الجهازين الإداري والفني، ويعتبر أحد العناصر الأساسية في خارطة الفريق الكروي.