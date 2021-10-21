علمت «عكاظ» من مصادرها أن عقد اللاعب سالم الدوسري ساري المفعول مع الزعيم، وتعمل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل على تجديد عقد الدوسري وعدم التفريط به، كونه من الركائز الأساسية في الفريق.وأشارت المصادر ذاتها الى أن الدوسري سيحصل على القيمة المالية المناسبة وتجديد عقده مع الزعيم، خصوصا أنه من اللاعبين الذين يستحقون الثمن المناسب نظير الإسهامات الفنية التي يقدمها للفريق الأزرق.ويعتبر الدوسري حاليا أحد أهم نجوم الكتيبة الزرقاء، والمنتخب السعودي، ويعيش نشوة فنية مميزة في مشواره الكروي، ويطمح في تحقيق دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية للمرة الثانية والوصول لبطولة أندية العالم القادمة للمرة الثانية، إلى جانب تحقيق حلمه بالمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن شارك في مونديال روسيا 2018، وأولمبياد طوكيو 2021.ويعد الدوسري أبرز المرشحين للحصول على أفضل لاعب في قارة آسيا بعد التألق اللافت مع المنتخب السعودي، ونادي الهلال.