نجح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل من خلال عمله بصمت في قيادة الزعيم لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في عهد إدارته، إذ سيواجه الفريق الأزرق فريق بوهانغ الكوري الجنوبي في المباراة النهائية يوم (الثلاثاء) ضمن البطولة الآسيوية، ويطمح ابن نافل للفوز باللقب القاري للمرة الثانية بنسخته الحالية، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم 2022.وينتظر ابن نافل نهائي دوري أبطال آسيا القادم، إلى جانب بطولة السوبر السعودي أمام الفيصلي في يناير القادم، ويتطلع الرئيس الهلالي لتحقيق فريقه البطولات محليا وقاريا في الموسم الحالي.وسبق للرئيس الهلالي أن حقق فريقه لقب كأس الملك (مرة واحدة)، وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (مرتين)، وحقق لقب دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية (مرة واحدة)، وحصد المركز الرابع في بطولة أندية العالم في قطر 2019.ويحظى ابن نافل بإجماع شرفي وجماهيري على نجاح إدارته في تحقيق البطولات المحلية والقارية والتألق عالميا، وتنتظر المزيد من البطولات لتضاف في سجلات الزعيم.