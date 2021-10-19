تصدرت فرق أحد والنصر والهلال ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الثالثة التي لعبت أمس (الاثنين).وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي: في الدمام استطاع أحد التغلب على مضيفه النهضة 83-62 وهو الفوز الثالث له في الدوري ويحتل المركز الأول بفارق النقاط عن النصر والهلال، بينما يحتل النهضة المركز الثامن في سلم الترتيب ولديه لقاء مؤجل امام الفتح.وفي الرياض تغلب النصر على الفتح 80-77 في لقاء ظهر بصورة قوية ومتكافئة وهو الفوز الثالث للنصر في الدوري ويحتل بذلك المركز الثاني في الدوري بفارق التسجيل عن أحد، ويحتل الفتح المركز الثاني عشر (الاخير) في الدوري مع وجود مباراة مؤجلة.وفي الرياض أيضا فاز الهلال على أبها بفارق كبير من النقاط بنتيجة 102-53 وهو الفوز الثالث له ويحتل المركز الثالث بفارق التسجيل عن أحد والنصر.وفي القطيف استطاع الأهلي التغلب على مضيفه السلام 88-69 ويحتل بذلك المركز الرابع، بينما السلام حتى الان لم يحقق أي فوز له في الدوري ويحتل المركز التاسع. وحقق الاتحاد الفوز على ضباء 84-60 ويحتل بذلك المركز الخامس بينما يحتل ضباء المركز العاشر.