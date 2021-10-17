سحق ممثل الوطن فريق الهلال ضيفه فريق برسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ليتأهل الهلال بجدارة واستحقاق للدور نصف النهائي للبطولة ويضرب موعدا مع النصر الثلاثاء المقبل.شهد اللقاء سيطرة هلالية وبادر هجومه بشن عدة هجمات على المرمى الإيراني، وفي الدقيقة 27 ومن مجهود فردي أكثر من رائع من النجم سالم الدوسري اهتزت الشباك الإيرانية بعد تسديدة قوية من الدوسري من خارج منطقة الـ18، وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم قوميز بافيتيمبي هدفين للهلال (د: 50، 70)، وبعد ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم الياباني تاكهارو ساتو عن نهاية اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل.وشهد استاد مرسول بارك بالرياض محاضرة كروية قارية قدمها نجوم ممثل الوطن فريق النصر بقيادة هدافه عبدالرزاق حمدالله، وجلال الدين مشاريبوف، إذ لقنوا فريق الوحدة الإماراتي درساً قاسياً بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل النصر للمرة الثانية على التوالي للدور نصف النهائي للبطولة.بدأ اللقاء بسيطرة نصراوية واستحواذ على منتصف الملعب ولم يمر سوى سبع دقائق فقط حتى أعلن عبدالرزاق حمدالله افتتاح مسلسل الأهداف بعد تمريرة من مشاريبوف، وفي الشوط الثاني واصل نجوم النصر تميزهم وأحرزوا أربعة أهداف، جاءت عن طريق مشاريبوف في (د: 52، 65)، وعبدالفتاح عسيري (د: 56)، وسامي النجعي (د: 74)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز قائد الوحدة إسماعيل مطر هدفاً لفريقه (د: 90+2)، ليعلن بعدها الحكم الصيني نهاية اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يتأهل النصر لدور نصف النهائي ويضرب موعدا مع الهلال الثلاثاء المقبل لدوري أبطال آسيا.