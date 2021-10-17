حقق فريق الأهلي أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سحق ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.افتتح عمر السومة مسلسل الأهداف الأهلاوية من ركلة جزاء (د: 22)، ومن ثم أضاف فيليب براداريتش هدفين (د: 47، 58)، وأحرز عبدالرحمن غريب الهدف الرابع (د: 68)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي انتصاره الأول ويصل للنقطة الـ8 وفي المركز الـ11، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة وبقي عند النقطة الـ7 وفي المركز الـ13.الليث يضربانتصر فريق الشباب على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، وتناوب على إحراز الأهداف الشبابية الثلاثة كل من: كارلوس جونيور (د: 24)، هتان باهبري (د: 29)، أوديون إيغالو (د: 72)، ليحقق الشباب فوزه الثالث ويصل للنقطة 12 في المركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.لوبيز يقود الفيحاءوعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية تفوق فريق الفيحاء على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، وشهد اللقاء سيطرة متبادلة إلى أن تمكن مهاجم الفيحاء رامون لوبيز من إحراز هدف اللقاء الوحيد لفريقه (د: 35)، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ13 في المركز الـ3، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ3 وتجمد رصيده عند النقطة الـ11 في المركز الـ7.هدف يتيمواستعاد فريق أبها نغمة الانتصارات بعد أن تمكن من هزيمة مضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، جاء هدف اللقاء الوحيد لأبها عن طريق لاعبه رياض شراحيلي (د: 45+2)، وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه الثاني ويصل للنقطة الـ7 وفي المركز الـ13، فيما تلقى الطائي الخسارة الـ4 وتجمد رصيده عند النقطة الـ7 وفي المركز الـ12.مكاسب الأهلي:- كسر نحس التعادلات.- عودة السومة للتسجيل.- حقق انتصاره الأول.