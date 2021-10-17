أقام نادي سباقات الخيل حفل سباقه الـ 29 على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، الذي اشتمل على 11 شوطاً للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبريد.وفاز في الشوط الأول ومسافته 1200م الجواد «احلم» للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، فيما فازت بالشوط الثاني لمسافة 1200م الفرس «عين التين» للمالك أسامة عبدالعزيز الدغيري، وفي الشوط الثالث ومسافته 1400م فازت الفرس «هاتي» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول. وفاز الجواد «زاندر» بالمركز الأول للشوط الرابع ومسافته 1400م (تكافؤ 0-85 للخيالة المتمرنين بدون استخدام السوط)، فيما فاز الجواد «سودد» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالشوط الخامس ومسافته 1400م.وفي الشوط السادس ومسافته 1400م للخيل العربية الأصيلة فاز الجواد خالد الزاملية للمالك صالح ناصر آل عباس، وفازت الفرس «الملثمة» للأمير فيصل بن خالد بالشوط السابع ومسافته 1400م على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، فيما فازت الفرس «غضبة» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالشوط الثامن ومسافته 1600م، وجاء الشوط التاسع ومسافته 1800م من نصيب الجواد «مايهمه» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط العاشر ومسافته 1600م للجواد «عويس» للمالك رفاعي صنت الغريبان، وفي الشوط الحادي عشر والأخير ومسافته 1400م فاز «الجوال هذاف» للأمير فيصل بن خالد.