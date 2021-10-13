ضعف خط الوسطفقد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لقب كأس اتحاد غرب آسيا بعد خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على نهائي البطولة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.شهد اللقاء سيطرة سعودية وهدد هجوم الأخضر المرمى الأردني مبكراً وتمكن النجم خالد الغنام من إحراز الهدف الأول لمنتخبنا الوطني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 لتسكن الشباك الأردنية (د:20)، وبعد تسع دقائق تمكن منتخب الأردن من إدراك التعادل عن طريق لاعبه يزن النعيمات بعد مجهود فردي (د:29). وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان السيطرة على منتصف الملعب دون أي هجمات خطرة تذكر إلى أن بادر لاعب الأردن يوسف أبو الجزر وسدد كرة قوية من خارج منطقة الـ18 لتسكن الشباك السعودية هدفاً ثانياً للأردن (د:76)، وأحرز محمد أبو رزق (د:90+6) الهدف الثالث لمنتخب الأردن، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهايته بفوز الأردن بثلاثة أهداف لهدف، وتتويج منتخب الأردن بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو منتخبنا الوطني الميداليات الفضية.عقم الهجوم السعوديالتكتل الدفاعي الأردني