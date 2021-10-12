أكد حارس منتخبنا سابقاً عبدالله الدعيع أن مباراة منتخبنا اليوم أمام منتخب الصين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم القادمة بأنها ليست سهلة وتحتاج إلى بذل المزيد من العطاء داخل أرضية الملعب. وأضاف دائماً مواقفنا مع (التنين) الصيني إيجابية في المباريات الحاسمة، وهذه المباراة اعتبرها حاسمة بالنسبة لنا، كون نقاطها تعطي منتخبنا النقطة رقم 12، مما يعطينا أكثر ثقة في المباريات المتبقية، وهذا يجب أن يزيد من إصرار لاعبي المنتخب على تقديم كل ما لديهم. وأضاف المسؤولون أثبتوا عملهم الناجح في تسيير أمور المنتخب، وذلك من خلال الجولات الماضية، حيث إن الجميع شاهدوا الروح والحماس والانضباطية في أداء لاعبي المنتخب بلا استثناء. وعن المباراة قال:«بلا شك مدربا المنتخبين وضعا الخطط المناسبة لكسب النقاط الثلاث، وبإذن الله مدرب الأخضر قادر على على اقتناص النقاط الثلاث، وذلك عطفاً على المستويات الرائعة في المباريات السابقة». وعن خطوط الفريقين قال: «إذا نظرنا لنتائج الجولات الماضية نجد أن خطوط منتخبنا هي الأفضل والأقوى سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم». واختتم حديثه قائلاً: «يجب على اللاعبين التركيز طوال شوطي المباراة، وعدم السماح لمنتخب الصين بفرض أسلوبه وخطف هدف مبكر من أجل إرباك المنتخب الصيني».