امتدح عضو شرف نادي النصر الذهبي مسفر المطيري الجهود المبذولة والعمل المميز من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تجاه قطاع الرياضة على وجه العموم ومنتخبنا الوطني إلى جانب رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل والذي انعكس بصورة إيجابية على المستوى الفني لصقورنا الخضر وتكلل بالوصول للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بالتساوي مع المنتخب الأسترالي.وأضاف المطيري: «حرصت على حضور مواجهة منتخبنا الوطني أمام اليابان وكنت متفائلاً بالفوز بعد سلسلة المستويات المتصاعدة في مواجهتي فيتنام وعمان، وأتمنى أن يواصل الأخضر حضوره اللافت ويحقق انتصاره الرابع على التوالي وصولاً للنقطة 12 التي تعني قطع أكثر من نصف المشوار للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة للمرة السادسة في تاريخ منتخبنا الوطني المطرز بالبطولات الخليجية والعربية والآسيوية والمشاركات الإيجابية في أكثر من محفل دولي وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم».