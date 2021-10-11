توج وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق ماغديبورغ الألماني بلقب النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2021)، التي استضافتها جدة خلال المدة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.وجرت مراسم التتويج بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، حيث تمكن ماغديبورغ الألماني من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 33-28 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق ألبورغ الدنماركي من تحقيق ثالث الترتيب والميدالية البرونزية بعد فوزه على بينيروس البرازيلي 34-29.وشهد اليوم الأخير من البطولة إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الخامس حتى العاشر، حيث نال المركز الخامس فريق الزمالك المصري، وجاء سادساً الدحيل القطري، ثم النور السعودي سابعاً، وثامناً سيدني الأسترالي، وحل في المركز التاسع فريق الوحدة السعودي، وأخيراً فريق كال هيت فرانسيسكو الأمريكي.