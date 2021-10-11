اختتمت منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) التي أقيمت بنظام (الأون لاين) خلال المدة من 7 حتى 9 أكتوبر الجاري بتحقيق رماة الأخضر السعودي 4 ميداليات متنوعة.وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر العماري الميدالية البرونزية على مستوى الفردي، ونتيجة منتخب البندقية على مستوى الفرق بتحقيق الرماة مسفر العماري وبدر العتيبي وعبدالرحمن الجحيدلي المركز الأول والميدالية الذهبية.وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي المسابقة نفسها جاءت نتائج الفرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله العنزي ومحمد الهلالي ومحمد المالكي. ومع ختام البطولة قدم رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات، مشيداً بالمستوى المقدم من رماة المنتخب الذين دائماً ما يسعون للمنافسة والحصول على النتائج الإيجابية، وخطف الإنجازات على الأصعدة الدولية كافة.