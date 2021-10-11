ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد مخططاته الفنية لمواجهة منتخب الصين غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من مباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، إذ سيكتفي بحصة تدريبية خفيفة سيركز من خلالها على تطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء، وتنفيذ اللاعبين لبعض الجوانب التكتيكية، إلى جانب اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة المهمة أمام المتخب الصيني.وكان المدرب رينارد أجرى مناورة كروية مساء أمس، ركز من خلالها على شرح نقاط الضعف في المنتخب الصيني التي سيستغلها خلال مجريات المباراة، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني وتنفيذ المهمات الفنية المطلوبة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للعلامة الكاملة بحصد (12) نقطة.واتضح خلال الحصص التدريبية للأخضر قبل مواجهة الصين حرص اللاعبين وروحهم المعنوية العالية على مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة، والاستمرار في تحقيق الحلم بالوصول للمونديال القادم.من جانب آخر، يعقد المدرب رينارد مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) للحديث عن مباراة الصين القادمة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة.