واصل حارس منتخبنا الوطني محمد العويس تألقه وإبداعاته الفنية خلال المباريات الثلاث التي خاضها الأخضر أمام كل من منتخبات (فيتنام، وعمان، واليابان) ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.وساهم الحضور الذهني والتركيز العالي من قبل الحارس محمد العويس، وتصديه للعديد من الكرات الخطرة في المباريات الماضية بمساهمته الفعالة في تحقيق منتخبنا الوطني للنقاط ووصوله لنقطة (9)، والمنافسة بقوة على التأهل للمونديال القادم.من جانبها، أثنت الجماهير السعودية على المستوى الفني للحارس محمد العويس من خلال ما قدمه في المباريات الماضية، وتمنت أن يواصل حضوره القوي في باقي المباريات من أجل المساهمة مع زملائه في حضور الأخضر في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.