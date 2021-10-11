يستضيف اتحاد القدم في مدينة جدة نجوم منتخبنا الوطني الأول، والذين مثلوا الوطن أعواما بداية من عام 84 وحتى نهائيات كأس العالم 2006 مروراً بجيل الأخضر السعودي في 88. وحرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعوة نجوم الكرة السعودية، وأسماء وطنية بارزة في مجال التدريب، إلى جانب رؤساء أندية واستضافتهم في فنادق مختلفة في مدينة جدة في بادرة لاقت إشادة من الوسط الرياضي الذي أثنى على الخطوة التي لعبت دوراً مهماً في تحفيز نجوم منتخبنا الوطني أمام منتخب اليابان.من جانبه، قدم لاعب منتخبنا الوطني طلال المشعل شكره وتقديره لرئيس اتحاد القدم ياسر المسحل، ولأمين اتحاد القدم إبراهيم القاسم على دعوتهما للاعبين القدامى بهدف حضورهم لمباراة صقورنا الخضر أمام المنتخب الياباني ومساندة إخوانهم اللاعبين، لافتاً إلى أن الخطوة تعتبر إيجابية وجميلة، مقدماً شكره في نهاية حديثه لجماهير الوطن على الحضور والتشجيع والذي لعب دوراً مهما في تحقيق الانتصار والوصول للنقطة التاسعة بالتساوي مع المنتخب الأسترالي.