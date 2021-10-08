انتزع رباع المنتخب السعودي لرفع الأثقال علي مجيد أول ميداليتين للمملكة في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً، المقامة بمحافظة جدة، بعد أن فاز بالميدالية الفضية لمنافسات الخطف لوزن 55 كغم، برفعه 100 كغم وبرونزية المجموع برصيد 215 نقطة بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز بن محمد العنزي، ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور مايكل إيراني، ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس اللجنة العليا المنظمة محمد بن أحمد الحربي.العنزي توج الأبطالتوج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي، ومدير عام اتحاد التضامن الإسلامي محمد القرناس، الرباع علي مجيد بالميداليتين الفضية والبرونزية وسط حماس وتشجيع من زملائه لاعبي المنتخب السعودي لرفع الأثقال.وفي الترتيب العام للوزن، حل التايلندي باتسوفونج سوك بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 223 نقطة، والتركي ارطغرل سيغين بالمركز الثاني برصيد 221 نقطة، وعلي مجيد ثالثاً، وزميله محمد المرزوق رابعاً برصيد 214 نقطة.مجيد: انتظروا الذهب في البطولات المقبلةمن جهته، أهدى البطل علي مجيد خليتيت، إنجازه الكبير للقيادة الرشيدة، وقال: «هذا الفوز أتى بفضل الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ومتابعة وحرص رئيس اللجنة الأولمبية العريبة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتوجيهات الاتحاد السعودي لرفع الأثقال».وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز لعائلتي كذلك، ولكافة أفراد المجتمع السعودي»، مضيفاً أن فوزه بالفضية والبرونزية ما هي إلا بداية لإنجازات أكبر بمشيئة الله.وفي منافسات وزن 61 كغم للمجموعة الثانية، حقق اليوناني كوستانيوس لامبريدس المركز الأول، بعد رفعه 101 كغم في الخطف و130 كغم في النتر بمجموع 231 نقطة، ونال الأمريكي بولفيرن انتوني المركز الثاني بعد رفعه 95 كغم في الخطف و119 كغم في النتر ومجموع 214 نقطة، وجاء السعودي جاسم الزوري في المركز الثالث بعد رفعه 95 كغم في الخطف و115 كغم في النتر ومجموع 210 نقاط، وحل زميله ليث الباقر في المركز الخامس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المجموعة الأولى لتحديد المراكز الثلاثة الأولى الفائزة بالميداليات الثلاث.