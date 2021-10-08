في ليلة كروية مونديالية ظهر منتخبنا الوطني الأول بأبهى صورة، وقدم أروع الدروس في «الجوهرة المشعة» في جدة العروس، وبحضور 60 ألف مشجع تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على ضيفه منتخب اليابان بهدف دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بقطر 2022.شهد الشوط الأول من اللقاء سيطرة سعودية وكاد عبدالله مادو يفتتح التسجيل بعد رأسية مثالية تصدى لها الحارس الياباني شويشتي غوندا بصعوبة. وفي المقابل تألق الحارس محمد العويس وأنقذ مرمى منتخبنا الوطني من هدفين محققين. وفي الشوط الثاني واصل منتخبنا الأخضر استحواذه وسدد عبدالرحمن غريب كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس غوندا، ومن ثم تسديدة مميزة من القائد سلمان الفرج مرت بجوار القائم.وفي الدقيقة الـ70 اهتزت الشباك اليابانية وانتشرت الأفراح بعد انطلاقة رائعة من المهاجم البديل فراس البريكان ليواجه الحارس غوندا ويضع الكرة من تحت قدميه لتسكن الشباك اليابانية هدفا أول لمنتخبنا الوطني. وحافظ منتخبنا الوطني على نتيجة اللقاء إلى أن أعلن الحكم الأردني أدهم المخادمة نهاية اللقاء بفوز الأخضر السعودي على اليابان بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني فوزه الثالث على التوالي، ويصل للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما تلقى منتخب اليابان الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.