اطلع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية المشاركة في تغطية «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1»، التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة للفورمولا1 خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على آخر ما توصلت له مراحل بناء الحلبة، ومراحل الإنجاز في هذا المشروع الفريد والمميز على خارطة حلبات الفورمولا1، على هامش ورشة العمل التعريفية عن السباق، إذ أكد الأمير خالد أن الحلبة ستكون جاهزة وبحلتها الجميلة قبل انطلاق السباق وستكون بأعلى المواصفات العالمية مع الاطلالة الجميلة على البحر الأحمر. وقال: «نحن نتحدى الزمن، والسعودية إذ حطت شيء رأسها تنجزه وفي زمن قياسي». وتناولت الورشة مجموعة من المحاور تضمنت تاريخ سباق الفورمولا1، والتعريف بسباق الجائزة الكبرى، وشرح الهيكل التفصيلي لسيارات الفورمولا1، وآلية التحكيم واحتساب النقاط في سباقات الفورمولا1، ونبذة عن الفرق والمتسابقين المشاركين في النسخة الحالية من السباقات، وأبرز إجراءات السلامة المتبعة في تنظيم سباقات الفورمولا1.كما تطرقت الورشة لاستعراض روزنامة سباق الفورمولا1 وأهم المدن العالمية التي تحتضن جولات السباق، إضافة إلى رؤية وأهداف السعودية في تنظيم سباقات الفورمولا1، واستعراض لأبرز ما يميز حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تعد أطول حلبة بـ(6.175) كلم2، والحلبة الأسرع بمتوسط سرعة يصل إلى (252.8) كلم في الساعة خلال اللفة الواحدة.واستعرضت ورشة العمل آلية اعتماد الجهات الإعلامية وكيفية عمل اللقاءات الإعلامية مع السائقين مع شرح لقوانين التواصل مع الفرق المشاركة والسائقين، وطرق إجراء المقابلات الإعلامية عن بُعد وأبرز المصادر الإعلامية المتخصصة في سباقات الفورمولا1.وحظيت وسائل الإعلام بفرصة دخول أقسام الحلبة، التي تضم مبنىً بطول 280 متراً يتألف من 4 طوابق قيد الإنشاء حالياً، بمواصفات عالمية راقية وفريدة من نوعها، كما ينفرد المبنى بإطلالة مميّزة على السباقات الحماسية وعلى الواجهة البحرية لمدينة جدة في آن واحد، وتضم الحلبة كراجات فرق السيارات المشاركة ومقر إدارة السباق، وجناح الضيافة لكبار الشخصيات نادي البادوك، ويمنح مبنى الفرق ومنطقة الصيانة رواده أبى الإطلالات في الحلبة، الذي صمم ليتناغم بشكل كامل مع الحلبة ومحيطها الذي استلهم مفهومه المعماري من خصوصية المنطقة المطلة على البحر.يذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 الأول يأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا1، تمتد إلى 15 سنة، وبعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل سمو ولي العهد، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميًاً وعالميًاً، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة، كما سجّل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رسمياً رقماً قياسياً عالمياً، حينما وضع رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا1 المبنية من قطع الليغو حيث تابع مسؤولو غينيس للأرقام القياسية اكتمال عملية بناء المجسم، ثم صدّقوا رسمياً على تحقيق هذا الإنجاز.