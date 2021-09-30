اكتفى الاتفاق وضيفه الفتح بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء ضياع ركلة جزاء من قبل لاعب الاتفاق فيليب كيش (د:14). وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق التعادل الرابع ويصل للنقطة السابعة في المركز العاشر، فيما حقق الفتح تعادله الثالث ووصل للنقطة التاسعة في المركز السابع.