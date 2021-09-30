قاد حارس الحزم ماليك عسلة فريقه لنقطة ثمينة أمام ضيفه الهلال، بعد تصديه لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة، وفي الشوط الثاني تقدم الهلال أولاً عن طريق بافيتميبي قوميز (د:57)، ومن ثم عادل للحزم محمد موحا من ركلة جزاء (د:73)، وفي الوقت بدل الضائع تصدى حارس الحزم ماليك عسلة لركلة الجزاء التي سددها بافيتيمبي قوميز (د:90+12)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الثالث في الدوري ويصل للنقطة 12 ويتراجع للمركز الرابع، فيما حقق الحزم تعادله الثالث ووصل للنقطة التاسعة ويصل للمركز الثامن.