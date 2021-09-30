واصل النصر انتصاراته وهزم مضيفه أبها بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاءت أهداف النصر الثلاثة عن طريق تاليسكا (هدفين د:18، 39)، وفينسنت أبو بكر (د:89)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق أمين طوشي (د:75). وتحصل لاعبان من أبها على البطاقة الحمراء وهما؛ صالح العمري وأمين عطوشي. وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ12 ويحتل المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى أبها الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ15 (قبل الأخير).