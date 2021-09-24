تلقى فريق الأهلي الخسارة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي من أمام الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة السادسة (هي لنا دار) لدوري المحترفين.وشهد اللقاء سيطرة متبادلة وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم الفيحاء رامون لوبيز من إحراز هدفين لفريقه (د: ٦٠، ٦٨)، ليحقق الفيحاء فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز الثاني، فيما تلقى الأهلي الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند خمس نقاط وفي المركز الثاني عشر.