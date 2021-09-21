تعود الحياة مجددا لملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، باستضافة مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي المقرر موعدها يوم (الجمعة) الأول من أكتوبر القادم، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.هذا وشهدت أعمال الصيانة خلال السنوات الماضية تغييرات في مرافق الاستاد الرياضي الداخلية بتغيير تربة الملعب وزراعتها بأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمقاعد الملعب لـ27 ألف مقعد، إضافة للمقصورة الملكية، مع تخصيص 72 مقعدا لذوي الهمم، إلى جانب تطوير المنصة الملكية واتساعها لعدد مناسب من خلال احتوائها على 3 أدوار متكاملة، كما تم إنشاء مركزين إعلاميين يتسع لأكثر من 50 شخصا، وقاعة للمؤتمرات الصحفية تتسع لـ250 شخصا، مع توفير كافة التقنيات، وكذلك إنشاء منطقة خاصة بالمقابلات الصحفية «مكس زون»، ومنطقتين مختصتين باللقاءات التلفزيونية «فلاش انتفريو»، وتوفير 4 استديوهات تحليلية، و6 غرف للمعلقين.وشهدت أعمال الصيانة والتطوير 81 بوابة إلكترونية موزعة على مداخل الملعب، وتوفير مواقف للسيارات خارج الاستاد الرياضي، بمساحة 122 ألف متر مربع، بهدف تسهيل وصول المشجعين خلال إقامة المباريات.كما تضمنت التعديلات الجديدة للاستاد الرياضي إنشاء غرف تبديل للاعبين لتصبح 4 غرف، وغرفة جديدة لحكام تقنية (الفار)، إلى جانب تجهيز 48 كابينة للكاميرات تتسع الواحدة منها لـ6 كاميرات، وتوفير غرفة عيادات طبية، وغرفة للكشف على المنشطات.