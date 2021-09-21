انتصار الاتحاد في الكلاسيكو، وخماسية الرائد في ديربي القصيم، والركلات الجزائية الضائعة، والبطاقات الحمراء الحاضرة.. كانت العناوين الأبرز للجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهدت الجولة الخامسة إحراز 26 هدفاً كأكثر الجولات تسجيلاً للأهداف، ليصل عدد أهداف الدوري إلى 11 هدفاً، وكان نصيب الأسد في ديربي القصيم الذي شهد 8 أهداف، 5 منها لفريق الرائد، فيما أحرز التعاون والاتحاد والهلال 3 أهداف لكل فريق، وتربع مهاجم التعاون ليندر تاوامبا على صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف، كما شهدت الجولة ضياع 3 ركلات جزاء عن طريق ايفر بانيغا لاعب الشباب، وسعد بقير لاعب أبها، وأخيراً عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.ويعد فريق الاتحاد هو الأقوى هجوماً، إذ أحرز هجومه 14 هدفاً، يليه هجوم الهلال والاتفاق برصيد 10 أهداف لكل فريق، فيما جاء فريق الطائي كأضعف الفرق هجوماً، إذ أحرز هجومه هدفاً وحيداً، وجاء التعاون كأضعف خط دفاع بعد أن تلقت شباكه 14 هدفاً.وعلى صعيد البطاقات الملونة، ظهرت البطاقة الصفراء 34 مرة، 7 منها في مباراة الحزم وأبها، إذ حصل 6 لاعبين من الحزم على البطاقات الصفراء، كما ظهرت البطاقة الحمراء 3 مرات، وحصل عليها كل من جليرمي لاعب الفيصلي، وعبدالله هوساوي لاعب ضمك، وكذلك عبدالإله العمري لاعب النصر، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 8 بطاقاتومن أبرز الأحداث ما أقدمت عليه الإدارة النصراوية بإلغاء عقد المدرب البرازيلي مانو مانيز بعد الخسارة الثقيلة من الاتحاد في كلاسيكو المملكة ولم يتمكن المدرب البرازيلي خلال فترة تدريبه للنصر للوصول للتشكيلة المناسبة والخطة الملائمة للأسماء الكبيرة والشابة التي يمتلكها النصر، لا سيما في اللقاء الأخير أمام الاتحاد.وفي الجانب الآخر، ما زال هناك 3 فرق لم تذق طعم الفوز، ويأتي في مقدمتها فريق الأهلي الذي اكتفى بحصد نقطة في كل لقاء يخوضه في الجولات الخمس، وما زال فريق التعاون يبحث عن ذاته بعد أن تعادل في لقاءين وخسر في 3، ويُعاب على الفريق ضعف دفاعه رغم قوة هجومه، ويأتي فريق الطائي كثالث الفرق التي لم تنتصر إلى الآن، ورغم ما يقدمه فارس الشمال من مستويات جيدة إلا أنه ما زال يبحث عن انتصاره الأول في دوري المحترفين.