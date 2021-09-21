تعاقد فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي لكرة السلة مع راعٍ جديد اعتباراً من الموسم المقبل 2021-2022، سيوفر له دخلاً بقيمة 100 مليون دولار.
والراعي الجديد هو شركة الأغذية الكورية الجنوبية (بيبيجو)، التي ستحل محل منصة التجارة الإلكترونية (ويش).
ويمتد العقد الجديد الذي وقعه ليكرز مع (بيبيجو) على مدار 5 مواسم، وسيتلقى فريق لوس أنجليس 20 مليون دولار سنوياً بموجبه، أي بما يزيد بقدر يتراوح بين 6 و8 ملايين دولار أكثر مما قدمته (ويش) حتى الآن، وفقاً لصحيفة لوس أنجليس تايمز.
والراعي الجديد هو شركة الأغذية الكورية الجنوبية (بيبيجو)، التي ستحل محل منصة التجارة الإلكترونية (ويش).
ويمتد العقد الجديد الذي وقعه ليكرز مع (بيبيجو) على مدار 5 مواسم، وسيتلقى فريق لوس أنجليس 20 مليون دولار سنوياً بموجبه، أي بما يزيد بقدر يتراوح بين 6 و8 ملايين دولار أكثر مما قدمته (ويش) حتى الآن، وفقاً لصحيفة لوس أنجليس تايمز.