تعاقد فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي لكرة السلة مع راعٍ جديد اعتباراً من الموسم المقبل 2021-2022، سيوفر له دخلاً بقيمة 100 مليون دولار.والراعي الجديد هو شركة الأغذية الكورية الجنوبية (بيبيجو)، التي ستحل محل منصة التجارة الإلكترونية (ويش).ويمتد العقد الجديد الذي وقعه ليكرز مع (بيبيجو) على مدار 5 مواسم، وسيتلقى فريق لوس أنجليس 20 مليون دولار سنوياً بموجبه، أي بما يزيد بقدر يتراوح بين 6 و8 ملايين دولار أكثر مما قدمته (ويش) حتى الآن، وفقاً لصحيفة لوس أنجليس تايمز.