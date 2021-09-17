واصل الأهلي مسلسل تعادلاته مكتفيا بحصد نقطة في كل جولة يخوضها من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق تعادله الخامس الذي جاء هذه المرة أمام ضيفه الفتح، إذ تعادلا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.شهد اللقاء بداية مثالية للأهلي الذي تمكن من التقدم بنتيجة اللقاء عن طريق محترفه ازغان اليوسكي من ركلة جزاء (د:١٥)، ولكن بعد خمس دقائق تمكن الفتح من إدراك التعادل عن طريق مهاجمه فراس البريكان (د:٢٠).وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله الخامس ويصل للنقطة الخامسة في المركز العاشر، فيما حقق الفتح تعادله الأول ووصل للنقطة الثامنة في المركز الثالث.