عاد الشباب للتفريط بالنقاط، بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة شبابية لم تُستغل كما يجب، رغم النقص العددي لفريق ضمك إثر طرد لاعبه عبدالله هوساوي بالبطاقة الحمراء، إذ أضاع قائد الشباب ايفر بانيغا ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يعود مجدداً ويحرز ركلة الجزاء الثانية (د:73)، وعادل لضمك هدافه ايميليو زيلايا من ركلة جزاء (د:85).وبهذه النتيجة يحقق ضمك تعادله الأول ويصل للنقطة الثامنة، فيما حقق الشباب تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة.