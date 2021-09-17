اعتلى الرائد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه القوي على جاره التعاون 5/3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.شهد «ديربي القصيم» تخمة أهداف ومتعة كروية، إذ تقدم الرائد أولاً بهدف، ثم أحرز التعاون ثلاثة أهداف، وفي نصف الساعة الأخير من عمر اللقاء أبدع نجوم رائد التحدي وتناوبوا على أحراز 4 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز الرائد 5/3.أحرز أهداف الرائد كل من: كريم بركاوي (هدفين د:28، 71)، رائد الغامدي (د:64)، منصور البيشي (د:68)، عبدالله المقرن (د:88)، فيما أحرز أهداف التعاون كل من: ليندر تاوامبا (هدفين د:52، 54)، هنريكي لوفانور (د:57).وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة ويعتلي صدارة الدوري، فيما تلقى التعاون الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الـ15 (قبل الأخير).